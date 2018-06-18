Şimdilerde Galaxy serisine eklenecek katlanabilir bir akıllı telefon (söylentilere göre adı Galaxy X olacak) üzerinde çalışan Samsung'un ilk prototipi, 2015 - 2016 yılları arasında geliştirdiği ortaya çıktı. Project V adı verilen ve sebebi açıklanmayan bir biçimde iptal edilen telefonun görüntüleri internete düştü.

SM-G929F model numarasına sahip olan Project V, tasarımı Galaxy S6 Edge'e benzeyen çift ekrana sahip. Twitter'da paylaşılan görsellere bakıldığında katlandığında bir hayli kalın olacağı gözüken Project V, bir tarafta telefonun bütün donanımını konumlandırırken diğer yanda ise yalnızca ekran ünitesine yer vermiş.

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy X kod adıyla anılan bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. iPhone X gibi piyasaya güçlü girmek isteyen firma, katlanabilir tasarımla dikkatleri üzerine çekmeye hedefliyor. Donanımıyla da iddialı geleceği ön görülen Galaxy X için bu yıl sonunda detaylı bilgiler gün yüzüne çıkabilir.