Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) tarafından hayata geçirilen TinkTalks DQ etkinliği, eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerin katılımıyla 19 Mart 2018, Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dijital zeka, dijital okuryazarlık, teknolojinin eğitime olan etkisi ve kişiselleştirilmiş eğitim modeli konularının gündeme taşındığı konferansta, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik dijital zekanın önemine dikkat çekerken, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ise büyük veri, tasarım ve dijital dönüşümün getireceği yeni verimliliklerin yanı sıra paylaşım ekonomisinin de öneminin giderek arttığını vurguladı.

İnsani değerlere sahip, dijital okur yazarlar ve girişimciler yetiştirmek amacıyla kurulan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), her hafta öğrencileri için düzenlediği TinkTalks etkinliğini halka açık hale getirdi. TinkTalks DQ ismiyle ilk etkinliğini 19 Mart 2018, Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyen Tink, konferansta eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerle bireyselleştirilmiş eğitimi ve teknolojinin eğitim için önemini masaya yatırdı. Konferansta ayrıca dijital zeka (DQ) ve dijital okuryazarlığın hayatı ne yönde etkileyeceği ve bugünün öğrencilerini geleceğin iş dünyasında neler beklediği de tartışıldı.

Tink öğrencileri projelerini sergiledi

Etkinlik kapsamında Tink öğrencileri de geliştirdikleri projeleri sergilediler. Bakliyat ürünlerini istenilen miktarda vermesini sağlayan akıllı tartı, alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatlarını hesaplayan mobil uygulama bütçematik, eşyaları kaybetmeyi engelleyen akıllı rozet TinkBadge, insülin değerini hesaplayan ve gerektiğinde iğne yapan akıllı bel çantası Lifebag, ağaç dalı ya da levha gibi baş üzerinde kalan nesneler için görme engellileri titreşimle uyaran akıllı şapka ve sesle kontrol edilebilen akıllı ev sistemleri, öğrencilerin paylaştığı projeler arasında yer aldı.