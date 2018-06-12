IR Reykjavik - Njardvik düellosu

IR Reykjavik ve Njardvik, 12 Haziran 2018 Salı günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi IR Reykjavik 3 puanla 11. sırada, Njardvik 6 puanla 9. sırada bulunuyor. IR Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Njardvik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IR Reykjavik kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.40, Njardvik sahadan galip ayrılırsa 2.05 oranını elde edecekler.

IR Reykjavik son hafta oynanan Afturelding Mosfellsbaer maçında 3-1 kazandı.

Njardvik ise Bİ / Bolungarvik karşılaşmasında 2-3 kazandı.

IR Reykjavik, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 6 gol yedi.

Njardvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Njardvik, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.