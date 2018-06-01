IR Reykjavik - Thor Akureyri maç önü

İzlanda 1.Lig maçında IR Reykjavik ile Thor Akureyri, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi IR Reykjavik 3 puanla 11. sırada, Thor Akureyri 7 puanla 5. sırada bulunuyor. IR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Thor Akureyri, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da IR Reykjavik kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Thor Akureyri kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IR Reykjavik son hafta oynanan Fylkir maçında 2-1 yenildi.

Thor Akureyri ise Leiknir Faskrudsfjordur maçında 0-3 kazandı.

IR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. IR Reykjavik, kendi sahasında 1 gol attı, 5 gol yedi.

Thor Akureyri ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thor Akureyri, 3 gol atarken 2 gol yedi.