IR Reykjavik - Throttur Reykjavik sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında IR Reykjavik ile Throttur Reykjavik, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi IR Reykjavik 3 puanla 7. sırada, Throttur Reykjavik 1 puanla 9. sırada bulunuyor. IR Reykjavik, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IR Reykjavik kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Throttur Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler.

IR Reykjavik son haftadaki Throttur Reykjavik müsabasında 1-3 yenildi.

Throttur Reykjavik ise IR Reykjavik maçında 1-3 kazandı.

IR Reykjavik, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Throttur Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Throttur Reykjavik, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.