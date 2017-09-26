Irak askerleri tatbikat alanında

Dün gece uçakla Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Irak askerleri, askeri birlikte istirahate çekilmişti. İHA'nın haberine göre; Sabah saatlerinde 2 zırhlı midibüs ile konuşlandırıldıkları askeri birlikten alınan Irak askerleri, tatbikat alanına getirildi.

TSK'NIN TATBİKATINDAN FOTOĞRAFLAR

TSK'dan dün yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir" denilmişti.

Bugünkü tatbikatla birlikte Habur'daki TSK tatbikatı 9. gününe girmiş oldu.

Irak sınırı

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