Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumunun sonuçlarını tanımayacaklarını ve Irak'ta ırkçı devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Devlet televizyonu aracılığıyla Irak halkına seslenen İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak." dedi.

Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, "Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İbadi, hiçbir ülkenin referandum sonrası IKBY'nin yanında yer almayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlerimiz Erbil ve Bağdat'tan terör belasını uzaklaştırdı. DEAŞ'a karşı birleşmişken diktatörlük ve karanlığa dönme çağrıları yükseliyor. Kürt vatandaşlarımızdan ve onların güvenliğini korumadan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimseye de ülke kendi malıymış gibi davranmasına izin vermeyiz. Liderlerin görevi, vatandaşların hayatını tehlikeye atmak değil, can güvenliğini korumaktır. Saddam'ın diktatör rejimi tüm Irak halkını ezdi çünkü bu rejim, tüm Iraklıları rejime ve kendisine tehdit olarak görüyordu. Kimse tüm Arapları ve Bağdat halkını zulmetmekle suçlamasın. Kürtlerin ezilmesinde azgın Saddam'ın yanında duran bazı Kürtler ve bazı ve Arap Baasçılar yer aldı. Kürt kardeşlerimden, oradaki yönetime, 'petrol gelirlerinin nereye gittiğini' sormalarını rica ediyorum. IKBY günlük 900 bin varil petrole el koydu. Neden memurların maaşlarını ödeyemiyorlar. Merkezi yönetim olarak zor ekonomik ve savaş şartlarına rağmen maaşları durdurmadık ve indirmedik."

KERKÜK'TE REFERANDUM ÖNCESİ SON DURUM

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun düzenleneceği Kerkük'te güvenlik tedbirleri en yükseğe çıkarıldı. Kent merkezinde güvenliği elinde tutan asayiş ve Peşmerge güçleri yarın oylamanın yapılması beklenen bölgelere güç takviyesi yaptı.Referandumun Irak merkezi hükümeti tarafından reddedilip, düzenlenmesine karşı çıkılması, kentteki Arap ve Türkmenlerin de boykot etmesinden dolayı, oy verme işlemleri sırasında bir karşılıklık ve gerginliğin

Kerkük kent merkezinde Irak ordusunun zayıf olduğunu düşünen halk, Peşmerge ile Haşdi Şabi arasında çıkacak olası bir sürtüşmenin durdurulamayacağından ve gerilimin çatışmaya dönme ihtimalinin olduğundan endişe ediyor. IKBY, özellikle Kerkük ve Süleymaniye kentlerine dün geceden itibaren Peşmerge sevkiyatı yapıyor ve tüm mahallelerde geçici kontrol noktaları oluşturuyor. Öte yandan, Kerkük'e giriş-çıkış noktalarında kontrollerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti. ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın acilen iptal edilmesini istemişti.