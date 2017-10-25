Irak Başbakanı İbadi Ankara'da

Başbakan İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.

MASADA ÜÇ MADDE VAR

Irak Başbakanı İbadi ile yapılacak görüşmelerde Kuzey Irak'taki yatırımlar, Kerkük ve terör örgütü PKK ile mücadele konularının ele alınması beklenirken Türkiye'nin bölgedeki Türkmenler için hassasiyeti belirtilecek.

Musul'daki son durumun da değerlendirileceği görüşmede ticari anlaşmalar da görüşülecek.