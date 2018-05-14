İbadi, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, " Irak'ın istikrarının korunması gerekiyor. Siyasi grupları seçim sonuçlarına saygı duymaya çağırıyorum." dedi.

Başbakan İbadi, "Seçimler sonrası iş birliği yaparak yolsuzluklardan arınmış en güçlü hükümeti kurmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, şu ana kadar sadece 10 vilayetin seçim sonuçlarını açıkladı.

Irak'ta cumartesi günü yapılan genel seçimlere 143 siyasi partinin oluşturduğu 27 koalisyon katılmıştı.

Katılım oranının yüzde 44 olarak açıklandığı seçimlere özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vurmuştu.

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