Irak Başbakanı İbadi'den uluslararası uçuşlarla ilgili son dakika açıklaması!

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Erbil ve Süleymaniye havaalanları uluslararası uçuşlara yeniden açılmasını istediğini bildirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün yaptığı açıklamada, "Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına 29 Eylül 2017'den bu yana uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını" belirtmişti.

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