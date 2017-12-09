Irak Başbakanı İbadi: IŞİD ile savaş bitti

- AFP Geçen ay Rawa kasabasını Irak'tan geri alam Irak güçleri

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ülkesinde IŞİD ile savaşın sona erdiğini duyurdu.

Başkent Bağdat'ta bir basın toplantısı düzenleyen İbadi, Irak güçlerinin Suriye sınırında IŞİD kontrolündeki son bölgeleri de ele geçirdiğini açıkladı.

Düşmanlarının medeniyetlerini yok etmek istediğini vurgulayan İbadi, "Bütünlüğümüzü muhafaza ederek ve kararlı bir şekilde hareket ederek zafer kazandık. Bu başarıya çok kısa bir süre içinde ulaştık" dedi.

İbadi ayrıca sadece Iraklılar için değil, Araplar, Müslümanlar, bölge ve dünya için de zafer kazandıklarını söyledi.

- Reuters İbadi, "Bütünlüğümüzü muhafaza ederek zafer kazandık" dedi.

İbadi'nin konuşmasını yorumlayan BBC Arap Dünyası Editörü Sebastian Usher ise Irak'taki IŞİD saldırılarının azalmış olabileceğini ancak ülkenin çeşitli kentlerinde ve kasabalarında hala intihar saldırıları düzenlenebileceğine dikkat çekti.

Usher'a göre cihatçılığın büyümesine vesile olan koşullar, Irak'ta IŞİD'den geri alınan topraklarda da hala mevcut.

- AFP Rawa kasabası yakınlarındaki Irak güçleri

IŞİD, Irak'ta Suriye sınırına sıkışmıştı

IŞİD Kasım ayında Rawa kasabasında kontrolü yitirmiş, Irak'ta sadece Suriye sınırında bir alana sıkışmıştı.

Rus ordusu da Perşembe günü Suriye'de IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığını bildirmişti.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi örgütün 2014'te Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinden sonra "halifeliğini" ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Irak ve Suriye'de kontrol attığı topraklarda 10 milyondan fazla kişi yaşıyordu.

Ancak IŞİD son iki yılda iki ülkede de geriletilmiş, Musul'dan Temmuz ayında, Suriye'deki "fiili başkenti" Rakka'dan da geçen ay çıkarılmıştı.