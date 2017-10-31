Irak Başbakanı İbadi: Türkler IKBY konusunda hata yaptıklarını kabul etti

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) özerkliğinin son bulacağını, peşmerge güçlerinin de ya Irak ordusunun bir parçası haline geleceğini ya da bölgede küçük bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi.
Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn'e bir mülakat veren İbadi, IKBY'nin Eylül sonunda bağımsızlık referandumuna gitmesinin öncesinde Türkiye'nin Erbil'le doğrudan siyasi ve ekonomik ilişkiler kurduğunu hatırlattı ve referandum sonrasında yaşanan süreçte Ankara'nın 'Hatasını kabul ettiğini' belirtti.
İbadi, peşmerge güçlerinin kontrolü altında bulunan ve Türkiye - Irak arasında yer alan tüm sınır geçişlerinin kontrolünün de Bağdat'a devredilmesi gerektiğini ifade ederek, sembolik birkaç sınır geçişinin merkezi yönetime verilmesiyle tatmin olmayacaklarını söyledi.
2012 yılında Ankara ve Erbil arasında imzalanan bir anlaşmayla IKBY'deki petrol sahalarından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan bir boru hattı kurmuşlar, Bağdat yönetimi, IKBY'nin tek başına bu tür uluslararası anlaşmalara imza atmasının Irak anayasasına aykırı olduğunu söylemişti.
İbadi'nin röportajda dikkat çektiği bir diğer nokta ise Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD ile işbirliği yapan peşmerge güçlerinin geleceği oldu.
Erbil yönetiminin '300.000 peşmerge var' iddiasını gerçekçi bulmadığını ifade eden İbadi, "Kürdistan'daki birçok yetkili bana küçük bir silahlı gücün bulunduğunui kalanların ise evlerinde oturduğunu söylüyor" dedi.
Federal hükümet çatısı altında görev yapacak peşmege güçlerini maaşa bağlamaya hazır olduğunu ifade eden İbadi, "Eğer kendi küçük yerel silahlı güçlerinin olmasını istiyorlarsa, bu silahlı güç çok kalabalık olamaz. Bu silahlı gücün parasını da kendileri ödemeli. IKBY, federal hükümet tarafından yapılan ödemeler için dipsiz kuyuya dönüşmemeli" diye konuştu.
İbadi ayrıca Erbil yönetiminin yaptığı harcamaların merkezi yönetim harcamalarıyla aynı standartlarda denetlenmesini istediğini ifade etti.
İbadi'yle görüşmesinden elde ettiği izlenimleri aktaran Patrick Cockburn ise eğer Irak Başbakanı'nın taleplerinin tümü yerine getirilirse IKBY'nin özerkliğinin fiilen ortadan kalkacağını ifade ediyor.
"Iraklı Kürtlerin bu taleplere karşı çıkması kolay olmayacak çünkü Kerkük olayının ardından kendi içlerinde bölünmüş vaziyetteler" diyen Cockburn, İbadi'nin eli,ni en çok güçlendiren konuyu ise şöyle özetliyor:
"1980 yılından bu yana ilk kez Kürtler tüm komşu ülkelerin desteğini kaybetmiş durumdalar. ABD ise Iraklı ve Kürt müttefiklerinin birbirine düşmesini endişeyle izlemenin dışında bir pek şey yapmıyor. [Mesud] Barzani Washington'ı hesapsızca Erbil ve Bağdat arasında bir seçim yapmaya zorladı. ABD'nin Irak devletini tercih edeceği başından belliydi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.