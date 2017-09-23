Irak Başbakanı: Tüm hukuki önlemleri alacağız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin birliği, toplumsal barış ve istikrarın tehlikeye girmesi halinde hukuki önlemleri alacağını belirtti.

İbadi’nin basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, İbadi ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson ile telefonda görüştü.

İbadi, açıklamasında, “Hükümetin, Kürdistan referandumunun anayasal olmadığı yönündeki tavrı net ve açıktır. Ülkenin birliği, toplumsal barış ve istikrar tehlikeye girerse tüm hukuki önlemleri alacağız.” ifadesini kullandı.

Tillerson da referanduma karşı olduklarını vurgulayarak, Bağdat hükümetinin Irak’ın birliğini muhafaza etmede attığı tüm adımları desteklediklerini bildirdi.

Haydar el-İbadi