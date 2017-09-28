Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki'den referandum çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu bir an önce iptal etmesini istedi.

Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.

Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.