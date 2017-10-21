Irak güçleri Erbil'e 60 kilometre uzaklıkta!

Irak güçleri ve Haşdi Şabi milisleri ile peşmerge arasında Kerkük-Erbil Karayolu üzerinde dün ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı. Irak güvenlik güçlerinin Kerkük’ün 45 kilometre kuzeyindeki Altınköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Irak güçleri, peşmerge mevzilerini ağır toplarla vurdu. Peşmerge de ateşe ateşle karşılık verdi. Irak tankları ve toplarının ateşiyle yaralanan peşmergelerin olduğu, bazı araçların yandığı görüldü. Erbil’den yola çıkan ve ağır silah taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerledi. Irak ordusu ile Erbil arasında 60 kilometre kalırken, bölgede gerginliğin had safhaya ulaştığı, her iki taraftan da onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

‘ALMAN FÜZESİ KULLANILDI’ İDDİASI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) yapılan açıklamada, çatışmalara İran topçularının da karıştığı iddia edildi. Açıklamada, “İran topçu birliği ve Haşdi Şabi milisleri, Irak’ın verdiği ABD yapımı silahlarla Altınköprü mevkiinde peşmerge mevzilerini sabah saat 08.00’den itibaren bombalamaya başladı” ifadesi kullanıldı. Irak Savunma Bakanlığı da peşmergeyi “Almanya’nın eğitim amaçlı verdiği füzeleri hükümet güçlerine karşı kullanmakla” suçladı. Açıklamada, “Peşmerge, silahın sadece teröre karşı kullanılmasını gerektiren anlaşmalara aykırı davranmıştır” denildi.

ABD ENDİŞELİ ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: ABD, Irak'ın kuzeyinde Altınköprü kasabası civarında yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından dolayı endişelidir. Durumu yakından izliyoruz. Tüm taraflara şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme çağrısı yapıyoruz.

İBADİ’DEN, ‘ERBİL’E GİRME’ TALİMATI

Kerkük-Erbil hattında sıcak saatler yaşanırken, Irak bölgesel medyası Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Iraklı güçlere “Erbil ili sınırlarına girmeme” talimatını verdiğini ileri sürüldü. Erbil kentinin merkezinde ise dün ABD’ye karşı öfke vardı. Erbil’deki ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ABD’nin Iraklı güçleri durdurmasını istedi. “Irak güçlerinin kente ilerleyeceği” iddiası üzerine ellerine silah alan bazı gruplar, Erbil-Kerkük Karayolu’na akın etti. Peşmerge ise silahlı sivillerin çatışma bölgesine girmesine izin vermedi.

IKBY'NİN AÇIKLAMASI IKBY Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada "10 hummer ile en az 2 tankın imha edildiği" ileri sürüldü. Açıklama 16 Ekim'deki Kerkük operasyonunun ardından "3 vilayette istikrarsızlığın meydana geldiği" iddia edildi. Açıklamada "Yaklaşık 100 bin sivil Erbil ve Süleymaniye'ye sığınmak zorunda kaldı. Haşdi Şabi güçleri başta Kerkük olmak üzere (Salahaddin'in ilçesi) Tuzhurmatu ve (Diyala'nin ilçesi) Hanekin'de Kürt ve Türkmenlerin evlerini yağmayalıp, bölge sakinleri üzerinde terör estiriyor." ifadelerine yer verildi.

ES-SADR, KERKÜK’E BİRLİK GÖNDERİYOR

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı Seraya es-Selam’a (Barış Tugayları) güvenliğin artırılmasında yardımcı olmak için Kerkük’e yönelme talimatı verdi. Bu arada Kerkük’te, önceki gece Irak merkezi hükümetinin kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı. Kerkük’te Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin şehirdeki tüm kontrol noktalarının ele geçirilmesi için operasyonları sürüyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi KDP güvenlik merkezi binasına Swat komando birlikleri girdi ve binada kontrolü sağladı.

TALABANİ’Yİ SUÇLADI

Bağdat yönetiminin görevden alma kararını tanımayan ve kentinde merkezi hükümet güçlerine karşı isyan başlatmak için çaba sarf eden eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, günler sonra konuştu. Kerim, kentin Irak güçlerine direnmeden teslim edilmesinin sorumluluğunun hayatını kaybeden Celal Talabani’nin ailesine ait olduğunu ileri sürdü. Kerim, “Talabani, İran’ın Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani ile anlaşıp kenti teslim etti” dedi. Hakkında yakalama emri çıkarılan Kerim, Kerkük’e yapılan askeri operasyondan sonra evini terk ettiğini dile getirerek, dönmesi halinde hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.

ERŞAD SALİHİ ALTINKÖPRÜ’DE

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi, Başkan Yardımcısı Hasan Turan ve beraberindeki heyetle Kerkük Valiliği’ni ziyaret etti. Salihi, Kerkük Valisi Rakan Sait El Cuburi ile yaptığı görüşmede Kerkük ve Altınköprü’nün peşmergeden geri alınmasıyla ilgili güvenlik bilgilerini paylaştı. Salihi’nin yardımcısı Turan, “2003’ten beri bugünü bekliyorduk. İbadi’nin ciddi adımlarını destekliyoruz” dedi. Salihi ve heyeti, Altınköprü’yü de ziyaret etti.

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