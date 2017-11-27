Irak hükümetinden Kerkük petrolü için yeni strateji

- BBC

Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile süren anlaşmazlık üzerine petrol stratejisinde değişikliğe gitti.

Hükümet, Kerkük'teki rafinelerden Türkiye'ye petrol taşınması için Ceyhan limanına açılacak yeni bir boru hattı inşa etmeyi ve Kerkük'ten İran'a petrol ihracatı başlatmayı planladığı duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Irak Petrol Bakanı Pazar günkü açıklamasında, yeni boru hattının Kerkük-Ceyhan hattında zarar gören eski boru hattının yerine inşa edilecek.

Boru hattı, Kirkük yakınlarındaki Baiji şehrinden başlayıp, Türkiye ile sınır hattı Fişhabur'a kadar uzanacak.

Iraklı bir yetkili de Pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada Kerkük rafinelerindeki petrolün büyük bir kısmının Irak genelindeki yerel rafinelerde işletileceğini söyledi.

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- Reuters

Iraklı yetkili, hükümetin, Kerkük,'teki Hurmala petrol yataklarının kontrolünü Kürt yetkililerden istediğini de ifade etti.

Irak hükümeti ayrıca 'yakın gelecekte' Kerkük'teki ham petrolden günde 30 bin varili İran'da Kirmanşah rafinerisine ihraç etmeye başlayacak.

Şirketlere çağrı

Irak hükümetine bağlı birliklerin Kürt Peşmerge güçlerini, Kerkük'ten uzaklaştırdığı ve bölgenin petrol üretimine el koyduğu Ekim ayı ortasından bu yana Kerkük rafinelerinde petrol işletilmiyor.

Irak, IŞİD militanlarının bölgeyi işgal ettiği 2014'ten sonra Kerkük-Ceyhan petrol botu hattından sevkiyatı durdurmuştu.

Irak hükümetinin yeni petrol stratejisi kapsamında Petrol Bakanı Jabar al-Luaibi, bakanlıktan yeni petrol botu hattı inşasına katılmaları için şirketlere çağrıda bulunmaları talimatını verdi.

Bakanlık açıklamasında Türkiye'ye taşınacak petrol için kullanılacak hattın 'yap-işlet-devret' yatırım modeliyle inşa edileceği belirtildi.