Irak'ın IKBY'ye uçuş yasağı yürürlüğe giriyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunu tanımayan Bağdat yönetimi bugün TSİ 18.00'den itibaren bölgeye ve bölgeden yapılacak tüm uçuşları askıya alacak. Kürt yetkililer kararın yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. IKBY'ye göre "Kürt ulusu topluca cezalandırılıyor".
Neredeyse bütün havayolu şirketleri Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlarını Bağdat yönetiminin talebi üzerine askıya alacak.
Yasağın uygulamaya konmasının ardından sadece Lufthansa ve Avusturya Havayollarının uçuşlarını sürdüreceği bildiriliyor.
Ancak bir Lufthansa Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada uçuşlarını iptal etmek zorunda kalıp kalmayacaklarını araştırdıklarını söyledi.
Lufthansa Havayolları her Cumartesi, Avusturya Havayolları ise her gün Erbil'e sefer düzenliyor.
IKBY'ye ve bölgeden yapılacak Irak içi uçuşlar ise sürecek. Bu nedenle yasağın Bağdat Havaalanı'ndaki trafiği artırması bekleniyor.
IKBY yönetimi ise Irak hükümetinin kararını değiştirmek için yasal başvuruda bulunacağını açıkladı.
IKBY: Sınır kapılarının kontrolünü devretmeyeceğiz
Pazartesi günü yapılan bağımsızlık referandumunda oy kulananların yüzde 92'si bağımsızlığa destek vermişti.
Uçuş yasağı ise Bağdat'ın Erbil'e yönelik ilk yaptırımı.
Irak hükümeti sınır kapılarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a devrini istemiş, IKBY bu talebi reddetmişti.
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