Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedefleri kontrol altına almaya devam ediyor.

Alınan anlık istihbarat ve keşif, gözetleme vasıtaları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatına katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

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