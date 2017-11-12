Son dakika... Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.2 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'taki deprem Güneydoğu'daki illerde de hissedildi. Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem Türkiye'den de hissedildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 207'ü, yaralananların sayısının ise 1686'yı geçtiği açıklandı. Kuzey Irak'ta da ise 6 kişi hayatını kaybetti, 200'ün üstünde yaralı var.

Depremin merkez üssü Süleymaniye kenti. Kuzey Irak'ta ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü en az 50 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK, BEKLİYORUZ

Sağlık Bakanı Demircan, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz" dedi.

DEPREMİN ETKİ HARİTASI İSE ŞÖYLE

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tüm birimlerimiz yardım için harekete geçti" dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 12, 2017

Reuters'ın haberine göre, Süleymaniye'deki 8 köyde hasar meydana geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, Süleymaniye'deki deprem ile ilgili Bağdat Büyükelçisinden gelen bilgiyi Twitter hesabından paylaştı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 12, 2017

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: İRAN'DA EN AZ 6 KİŞİ ÖLDÜ

İran Devlet Televizyonu, İran'da en az 6 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

HAKKARİ VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre; deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde olduğu gibi Hakkari il genelinde de hissedildi. Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar ise depremin şiddeti ile birlikte evlerini terk ederek dışarı çıktılar.

İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, depremde can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremin merkez üssüsün Irak'ın Süleymaniye kenti olduğunu söyledi.

TÜRK KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Kızılayı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimiz bölgeye sevkedilmiştir" dedi.

— Türk Kızılayı (@TurkKizilayi) November 12, 2017

— Türk Kızılayı (@TurkKizilayi) November 12, 2017

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.

MARDİN VE DİYARBAKIR'DA VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem, hissedildiği Mardin ve Diyarbakır'da korkuya neden oldu. Vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara kaçıştı.

CAMİLERDE SELA OKUNDU

AA'nın haberine göre; depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu.

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