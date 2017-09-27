Irak, İran'a askeri heyet gönderiyor!

Irak yönetimi, silahlı kuvvetlerinden üst düzey bir heyetin "askeri girişimleri koordine etmek için" komşu İran'a gittiğini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganimi, üst düzey askeri heyetle İran'a hareket etti.

Açıklamada, Ganimi'nin askeri iş birliği ve dayanışma çabalarının koordinasyonunu sağlamak için temaslarda bulunacağı kaydedildi.