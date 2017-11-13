Irak - İran sınırında 7.3 büyüklüğünde deprem: En az 37 kişi hayatını kaybetti

- BBC

Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 7.3 olarak açıklanan depremde nedeniyle hem İran'dan hem de Irak'tan can kaybı haberleri geliyor.

Iraklı yetkililer ilk belirlemelere göre depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televüzyonu ise, Irak sınırındaki Kirmanşah kentinde 30 kişinin öldüğünü aktardı. Depremde 200'Ün üzerinde kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Bölgede binaların büyük hasar gördüğü de ifade ediliyor. Kirmanşah ve çevresinde yıkılan binaların altında mahsur kalanları kurtarmak üzere bölgeye arama - kurtarma ekipleri sevk edildi.

- BBC

Türkiye'de yardım yola çıktı

Türkiye de bölgeye yardım gönderdiğini açıkladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Erbil'deki ekibin deprem bölgesine sevk edildiği, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye'den yola çıktığı belirtildi.

- AFP Depremde yaralananlar Süleymaniye Hastanesi'ne sevk edildi.

Depremin ardından Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise "Yardım için Merkezi Irak Hükümeti ile görüşülüyor" dendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu sonrası kapatılan hava sahasının, gelecek yardım talebi doğrultusunda açılabileceği de Başbakanlık açıklamasında yer aldı.