Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Haşdi Şabi'nin Türkiye sınırındaki saldırısını püskürttük

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Şii Haşdi Şabi milislerinin Türkiye sınırında Kürt petrolünü taşıyan boru hattı yakınlarında Peşmerge güçlerine saldırdığını açıkladı.
IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin sözcüsü Hemin Hawrami ise saldırının sınırın 40 kilometre güneyinde düzenlendiğini, milis güçlerinin peşmergeler tarafından püskürtüldüğünü belirtti.
Reuters haber ajansına konuşan Irak ordusundan bir sözcü ise "Çatışma yok" dedi.
'Boru hattında sorun yok'
Saldırının gerçekleştiği nokta, Irak hükümetinin kontrolü altına almak istediği Türkiye'ye açılan sınır kapısının 40 kilometre güneyinde bulunuyor.
Bu sınır kapısı, ABD'nin 1991 yılında Saddam Hüseyin'e karşı uçuşa yasak bölge ilan etmesi üzerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolüne geçmişti.
Öte yandan Reuters, boru hattında herhangi bir sıkıntı olmadığını yazdı. Ajansa konuşan bir kaynak, Salı günü itibariyle Ceyhan'a günlük 300 bin varil petrol gönderildiğini söyledi. Bu, bir önceki günden 50 bin varil daha fazla.
Irak-IKBY ilişkileri, bağımsızlık referandumunun ardından bozulmuştu.
Karşılıklı açıklamaların ardından Irak ordusu, Şii Haşdi Şabi milisleriyle birlikte bir operasyon başlatmış ve IKBY'nin kontrolünde bulunan çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Ele geçirilen bölgeler arasında Kerkük de bulunuyor. IKBY'nin bu operasyon nedeniyle kontrolündeki bölgelerin üçte birini kaybedebileceği belirtiliyor.
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