KUZEY Irak’ta, bugün yaklaşık 5 milyon 200 bin seçmen ‘bağımsız Kürdistan referandumu’ için sandık başına gidiyor. Başta Türkiye, İran ve ABD olmak üzere uluslararası toplumun büyük bölümünün itirazına rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dün nihai olarak son kararını verdi. Haftalardır referandumun iptali ve ertelenmesi için öneriler getiren heyetlere olumsuz yanıt veren IKBY Başkanı Mesud Barzani, dün son olarak BM’nin Irak Temsilcisi Jan Kubis ile görüştükten sonra, “referandumdan geriş dönüş olmayacağını” açıkladı.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Gazete Habertürk'ün haberine göre Barzani, “Bu saatten sonra Bağdat ile yapacağımız görüşmeler, daha çok nasıl iyi komşu kalabiliriz üzerine olacak” ifadesini kullandı. “Sınırların kapatılması halinde Erbil’in ne yapacağı” sorusu üzerine Barzani, “Kapatılmaması temennisinde bulunuyoruz. Bunu görmek istemiyoruz çünkü kimsenin çıkarına olmayacaktır” dedi. Barzani, “Bağdat’ın görüşmeleri reddetmesi durumunda nasıl davranılacağı” sorusuna da “Bir müddet bekleyeceğiz. Çocuk gibi davranmayacağız. Ne yapacağımızı biliyoruz. ‘Eski duruma dönelim’ denilmesi halinde bizim yapacağımız başka şeyler olacaktır” yanıtını verdi.

Referandumun Erbil, Duhok, Süleymaniye’nin yanı sıra Kerkük’ün tamamı, Selahaddin’in Tuzhurmatı İlçesi, Diyala’nın 4 ilçesi ile Musul’un Sincar ve Mahmur dahil 5 ilçe ve ve 3 kasabasında yapılacağı öğrenildi. Kerkük’te de sandık kurulacağı açıklandı.

KERKÜK’TE BOMBA: 4 ÖLÜ

Kerkük referanduma son derece gergin bir ortamda gidiyor. Kentte son 1 haftadır artan şiddet olaylarına önceki gece bir yenisi daha eklendi. Kent yakınlarındaki Dakuk’ta yol kenarına yerleştirilen bomba, peşmerge kuvvetlerine ait aracın geçişi sırasında patlatıldı. Olayda 4 peşmerge öldü, 4 peşmerge de yaralandı. Saldırının ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Kent halkının referandum sonrası çatışmaların yaşanabileceği endişesi ile marketlere hücum ettiği ve erzak depoladığı kaydediliyor.

BAĞDAT ’TAN SERT KARARLAR

Öte yandan Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin düzenlemek istediği referandumun tek taraflı adım olduğunu belirterek, tüm sınır kapıları ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Irak Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, “Referandum tek taraflı adımdır ve olayları krize dönüştürüyor. Irak hükümeti, IKBY’nin tüm sınır kapıları ve havalimanlarını Bağdat’a teslim etmesini, komşu ülkelerden de petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını talep ediyor” denildi. Irak merkezi hükümetinin, IKBY ve oradaki yetkililerin petrol gelirlerinin yer aldığı banka hesaplarına ilişkin ilgili makamların alacağı tüm kararları destekleyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Merkezi yönetim, referandum konusunda asla diyalog ve tartışma yapmayacak çünkü sonuçları anayasal değil.”

İRAN, HAVA SAHASINI KAPATTI

Referanduma karşı olan İran da Erbil yönetimine yaptırıma başladı. Tahran, Erbil ve Süleymaniye’ye olan uçak seferlerini durdurdu ve Kürt bölgesinden havalanan uçaklara hava sahasını kapattı. Yapılan açıklamada, bu kararların “Irak hükümetinin isteği üzerine” alındığı belirtildi. İran’ın IKBY sınırlarına yakın bölgede tatbikat başlattığı da açıklandı.

İran’ın, dağlık bölgeleri topçu ateşine tuttuğu ve sınırdaki 8 köye top mermileri düştüğü dile getirildi. THY’nin de Erbil seferlerini durdurduğu öğrenildi.

Kuzey Irak