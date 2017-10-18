Irak liderinden Bölgesel Kürt yönetimine: Referandum mazide kaldı, diyaloğu başlatalım

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Irak Başbakanı Haydar El İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 'bağımsızlık referandumunun mazide kaldığını' söyledi ve Kürt yönetimine diyalog çağrısı yaptı.

İbadi, Irak güçlerinin Pazartesi günü Kerkük'ün, Salı günü ise Şengal'in kontrolünü ele geçirdiği operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi.

İbadi açıklamasında diyalog vurgusu yaptı:

"Tek ülke içinde ortalık ve anayasaya temelinde diyalog çağrısı yapıyorum. Referandum bitti ve mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz ama biz bunu sahada sonlandırdık.

"Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var.

Barzani'den rakiplerine eleştiri

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ise daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söyledi.

Barzani, "Kerkük'te olanlar, Kürt partilerin aldıkları bireysel kararların sonucunda yaşandı" dedi.

- Getty Images Irak ordusu askerleri, Kerkük'teki Bai Hassan petrol sahasından IKBY bayrağını indirirken

IKYB lideri, Kürtlerin referandumda bağımsızlık yönünde kullandıkları oyların "boşu boşuna" olmadığını da söyledi.

Barzani'nin liderliğindeki KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) yetkilileri, Kerkük'teki tabloya KYB'ye bağlı Peşmergelerin anlaşarak geri çekilmesinin neden olduğunu savunuyor.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan referandum eleştirisi

Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında diyalog çağrısı yaptı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Masum, Iraklı güçlerin Kerkük'te yeniden kontrolü sağlamaya yönelik askeri müdahalesiyle ilgili, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki referandumu suçladı.

Masum "Kürdistan bölgesinde referanduma gidilmesi, merkezi hükümet ve Kürdistan hükümeti arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı" dedi ve ekledi:

"Bu da federal güçlerin Kerkük'ün doğrudan kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlandı."

Masum, merkezi hükümetin 'bir çözüme ulaşmak için gayretle çaba sarfettiğini de' söyledi.

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