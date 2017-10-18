Irak liderinden Bölgesel Kürt yönetimine: Referandum mazide kaldı, diyaloğu başlatalım

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 'bağımsızlık referandumunun mazide kaldığını' söyledi ve Kürt yönetimine diyalog çağrısı yaptı.
İbadi, Irak güçlerinin Pazartesi günü Kerkük'ün, Salı günü ise Şengal'in kontrolünü ele geçirdiği operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi.
İbadi açıklamasında diyalog vurgusu yaptı:
"Tek ülke içinde ortalık ve anayasaya temelinde diyalog çağrısı yapıyorum. Referandum bitti ve mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz ama biz bunu sahada sonlandırdık.
"Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var.
Barzani'den rakiplerine eleştiri
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ise daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söyledi.
Barzani, "Kerkük'te olanlar, Kürt partilerin aldıkları bireysel kararların sonucunda yaşandı" dedi.
IKYB lideri, Kürtlerin referandumda bağımsızlık yönünde kullandıkları oyların "boşu boşuna" olmadığını da söyledi.
Barzani'nin liderliğindeki KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) yetkilileri, Kerkük'teki tabloya KYB'ye bağlı Peşmergelerin anlaşarak geri çekilmesinin neden olduğunu savunuyor.
Irak Cumhurbaşkanı'ndan referandum eleştirisi
Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında diyalog çağrısı yaptı.
Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Masum, Iraklı güçlerin Kerkük'te yeniden kontrolü sağlamaya yönelik askeri müdahalesiyle ilgili, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki referandumu suçladı.
Masum "Kürdistan bölgesinde referanduma gidilmesi, merkezi hükümet ve Kürdistan hükümeti arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı" dedi ve ekledi:
"Bu da federal güçlerin Kerkük'ün doğrudan kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlandı."
Masum, merkezi hükümetin 'bir çözüme ulaşmak için gayretle çaba sarfettiğini de' söyledi.
- Peşmerge Sincar'dan çekildi, kentte kontrol Irak güçlerinde
- Times: Kürtlerin Batılı müttefikleri Kerkük operasyonuna alkış tuttu
- Irak ordusunun Kerkük operasyonu hakkında bilinenler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.