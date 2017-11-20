Irak mahkemesinden IKBY referandumuyla ilgili karar!

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı tartışmalı referandumun ve sonuçlarının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, merkezi yönetim ile ERbil yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle sorumlu mahkeme olarak biliniyor.

Irak mahkemeleri daha önce de referandumu askıya alma kararı almış ve referandumu düzenleyen seçim komisyonundan bazı isimler için tutuklama kararları çıkmıştı.