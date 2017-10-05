Irak ordusu Havice'yi DEAŞ'tan kurtardı!

Irak ordusu, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını açıkladı.

Açıklamada 2014'ten bu yana terör örgütünün elinde olan ilçede 196 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

DEAŞ'ın Irak'ın kuzeyinde elinde kalan son bölge olan Havice'nin de Irak ordusu tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, terör örgütü DEAŞ ülkede Suriye sınırındaki küçük bir bölgeye sıkıştı.

Irak ordusu son 1 yıldır sürdürdüğü operasyonlarla başta Musul ve Telafer olmak üzere birçok kenti terör örgütü DEAŞ'tan almıştı.

Havice operasyonuna Irak ordusunun yanı sıra, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi de katılmıştı.