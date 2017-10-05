Irak Ordusu: Havice'yi IŞİD'den aldık

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Irak Ordusu, ülkede IŞİD'in elinde kalan son yerlerden biri olan Havice'nin de ele geçirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada 196 IŞİD militanının öldürüldüğü ve 98 köyün ele geçirildiği bildirildi.

Bölge 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolündeydi.

Böylece Irak'ta IŞİD'in elinde sadece ülkenin batısında, Suriye sınırındaki bir bölge kalmış oldu.