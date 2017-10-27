Irak ordusu ile peşmerge arasındaki ateşkese uyuluyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir yetkili, peşmerge ile Irak merkezi hükümetine bağlı güçler arasında bugün başlayan fiili ateşkese uyulduğunu söyledi.
Bugün her ikisi de IŞİD'e karşı ABD koalisyonu içinde yer alan taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklanmıştı.
ABD askeri koalisyonunun Bağdat'taki basın sözcüsü Albay Ryan Dillon IKBY'ne yakın Rudaw televizyonuna verdiği demeçte on gün süren çatışmalardan sonra ateşkesin ülkenin kuzeyindeki bütün cepheleri kapsadığını söyledi.
Dillon, şimdi ateşkesin uzatılması ve kalıcı kılınması ve bütün tarafların yeniden IŞİD ile savaşa odaklanması için diyalogu teşvik ettiklerini de kaydetti.
Hükümete bağlı ordu birlikleri ve Şii Haşdi Şabi milisleri Irak merkezi hükümetinin itirazlarına karşın Kürdistan bölge yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra 16 Ekim'de başlattıkları bir harekatla statüsü tartışmalı bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmişlerdi.
Irak güçlerinin harekatının statüsü tartışmalı bölgelerin yanısıra sınır kapıları ve belli başlı petrol tesislerinin de Kürdistan Bölgesel Yönetimi güçlerinden alınmasını hedefliyordu.
Tartışmalı bölgeler arasında belki de en önemli görülen Kerkük civarı ve kent merkezi 16 Ekim günü fazla bir direniş yaşanmadan Irak güçlerine bırakılmış, en şiddetli çatışmalar ise peşmergenin Türkiye ve Suriye sınır geçişleri ile bölgenin petrol ihracatında kilit önemdeki bir tesisi savunduğu kuzey batıda yaşanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.