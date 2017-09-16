Daha önce terör örgütü DEAŞ'ı Musul ve Telafer'den temizleyen Irak ordusu yeni bir operasyona başladı.

Irak ordusunun, terör örgütünü Irak-Suriye sınırından temizlemek için Fırat Nehri boyunca operasyon başlattığı belirtildi.

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