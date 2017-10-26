Irak ordusundan Suriye sınırında IŞİD'e karşı operasyon

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Suriye sınırı yakınlarında Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde kalan son bölgelerden El Kaim ve Rava'yı geri almak için operasyon başlattıklarını açıkladı.
Perşembe sabahı internet sitesinde yaptığı açıklamada İbadi, "IŞİD militanlarının teslim olmaktan ya da ölmekten başka çareleri yok" ifadelerini kullandı.
Irak basınına göre, operasyona destek verdiği belirtilen ABD liderliğindeki koalisyon da, IŞİD'e karşı "son büyük savaşı" başlattıklarını duyurdu. El Kaim ve Rava, Suriye sınırına yaklaşık 12 km uzaklıkta ve örgütün tutunduğu son bölgelerden.
Iraklı güçler IŞİD'in 2014 yılında ele geçirdiği toprakların yaklaşık yüzde 90'ını örgütten temizlemiş, Temmuz ayında IŞİD'in 'halifeliğini' ilan ettiği Musul kenti de, dokuz ay süren zorlu çatışmalar sonucu geri al ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de, geçen hafta IŞİD'in 'fiili başkenti' Rakka'da kontrolü tamamen ele geçirmişti.
Peşmerge: Irak Türkiye sınırı yakınlarındaki mevkilerimize saldırdı
Öte yandan, Kürt Peşmerge güçleri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarına askıya alarak ateşkes çağrısı yaptığı Irak ordusunun, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevkilerine saldırdığını açıkladı.
Kürdistan Güvenlik Konseyi, Iraklı asklerler ve İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin "Musul'un kuzeybatısındaki Zumar cephesinden Peşmerge mevkilerini ağır top ateşine tuttuğunu" söyledi.
Konseyin açıklamasında, "Bu güçler Peşmerge mevkilerine doğru ilerlemeyi sürdürüyorlar" denildi.
Saldırıdan saatler önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya almış, Bağdat'a da "ateşkes ve diyalog" çağrısı yapmıştı.
Irak güvenlik güçleri ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, geçtiğimiz hafta Kerkük'e bir operasyon düzenleyerek, kentin kontrolünü bölgesel Kürt yönetiminden geri almıştı.
IKBY, Salı günü bir açıklama yaparak devam eden siyasi kriz ile yer yer süren çatışmaların dinmesi için Irak yönetimine yeni bir öneri planı sundu.
IKBY'nin önerileri arasında, 'IKBY'deki tüm operasyonların durdurulması, referandum sonuçlarının dondurulması ve Erbil ile Bağdat arasında Irak anayasası temelinde diyaloğa başlanması' bulunuyor.
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