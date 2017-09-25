Irak parlamentosu Kerkük petrollerinin devreldilmesini istedi!

Irak meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması kararı aldı.

Meclis Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili, düzenlediği basın toplantısında, "Meclis, Kerkük'teki petrol kuyularının merkezi yönetime teslim edilmesi ve referandumda oy kullanan devlet memurlarının görevden uzaklaştırılması kararı verdi." dedi.

Zamili, söz konusu kararın güvenlik ve diğer bürokratik alanlarda görev yapan bütün memurları kapsayacağını söyledi.

Irak meclisi Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı aldığını duyurmuştu.