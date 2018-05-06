Irak Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ’a ait hedeflere düzenlenen hava harekatının detaylarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı ve Ortak Operasyonlar Sözcüsü Albay Yahya Resul, hava saldırısının F-16 uçakları tarafından saat 08.00’de yapıldığını belirterek, "Uçaklarımız Suriye toprakları içerisinde ve sınırlarımızdan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan El-Deşişe bölgesine başarılı bir operasyon düzenledi" dedi. Resul, terör örgütü DEAŞ tehlikesi devam ettiği sürece sınır ötesi hava harekatının devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan Haşdi Şabi de Suriye sınırından Irak topraklarına geçmeye çalışan bir grup DEAŞ militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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