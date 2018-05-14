Irak seçimleri: Mukteda es Sadr liderliğindeki blok önde gidiyor

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Irak'ta önceki gün yapılan genel seçimde Mukteda El Sadr önderliğindeki bloğun önde gittiği açıklandı.

Oyların yarısından fazlasının sayıldığını açıklayan Irak Seçim Komisyonu, Tahran destekli Şii milis lideri Hadi el Amiri'nin bloğunun da yarışı ikinci götürdüğünü belirtti.

Başbakan Haydar el Abadi'nin ise üçüncü sırada olduğu kaydedildi.

Güvenlik ve seçim komisyonu kaynakları daha önce Abadi'nin seçimi önde götürdüğünü belirtmişti.

Seçime katılım oranının ise yüzde 44,52'de kaldığı belirtildi.

Kesin sonuçları bugün açıklanması beklenen oylamanın ardından Seçim Komisyonu, henüz hangi bloğun parlamentoda kaç sandalye kazandığını açıklamadı.

Milliyetçi din adamı Mukteda Es Sadr, Irak'taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti ve İran ile arasına mesafe koyan birkaç Iraklı Şii liderden biri.

Seçimden önce Başbakan Abadi yarışın favorisi olarak görülüyordu.

Sadr, hükümetin yolsuzluklarla mücadele etmesi için iki yıl önce protesto eylemleri yapan komünistler ve diğer bağımsız laik siyasi partilerle bir ittifak kurmuştu.

Seçim Komisyonu'nun açıklamasının ardından binlerce Sadr taraftarları sokaklarda kutlamalar yaptı.

Hükümet nasıl kurulacak?

Irak anayasasına göre hükümetin kurulması 90 günlük bir sürece yayılıyor.

Bunun için önce Pazartesi günü Yüksek Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları yayınlaması beklenecek.

Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 15 gün içinde parlamentoyu ilk oturumunu yapmaya davet edecek.

Bu oturumda meclis başkanı ve iki vekili seçilecek.

İlk oturumun ardından 30 gün içinde yeni devlet başkanı da parlamento tarafından seçilecek.

Yeni cumhurbaşkanı 15 gün içinde parlamentoda en fazla vekile sahip partiye hükümeti kurma görevi verecek.

Başbakan adayının bir kabine oluşturması ve parlamentodan onay alması için önünde 30 günü bulunacak.

Kabinenin belirlenmesinin ardından parlamento hem hükümet programını hem de tek tek bakanları oylayacak. Bakanları göreve başlayabilmesi için parlamentodaki vekillerin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor.

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