Irak'taki parlamento seçimleri, tahminleri boşa çıkardı. Seçim kurulu henüz resmi sonuçları açıklamasa da koalisyonların yarıştığı seçimin birincisi, dini lider Mukteda es Sadr'ın öncülüğündeki Sairun ittifakı oldu.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 329 sandalyeli mecliste Sairun'un 54 koltuk kazandığı iddia edildi. Oyların yüzde 50'sinin sayılmasının ardından açıklanan bu sonuç sürpriz olarak nitelendirildi.
İRAN ETKİSİ SAFDIŞI
Şii lider Sadr, İran'a yakın eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi'yi hükümet kurma çalışmalarında safdışı bırakacağı mesajını verdi. Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hikmet Akımı, Vataniyye, Yeni Nesil Hareketi (Kürt muhalif), Goran (Kürt), Sünni lider Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonuyla Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) oluşacak, teknokrat isimlerin yer alacağı adaylarla hükümet kurmak için yola çıkacaklarını belirtti.
Şii lider Sadr'ın, İran'a yakın Maliki ve Haşdi Şabi koalisyonunu hükümet kurma çalışmalarına katmaması ise dikkati çekti. Ancak Sadr'ın seçimden birinci çıkması hükümeti kuracağı ve başbakan olacağı anlamına gelmiyor. Seçime şahsen katılmamış olması hükümette sorumluluk almasını engelliyor. 2010'daki seçimde İyad Allavi'nin koalisyonu, oyların çoğunu almış olmasına rağmen hükümeti kuramamıştı.
KOMÜNİST TEPKİSİ
İran'ın da Irak yönetimine Sadr'ın geçmesini engellemek isteyeceği tahmin ediliyor. İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Irak'ı komünistlerin, liberallerin idare etmesine izin vermeyeceğiz" demişti.
İRAN YANLILARI İKİNCİ OLDU
İran'ın DEAŞ'la savaş sürecinde kurup Irak güvenlik kurumlarına entegre ettiği 150 bin Şii milisi temsil eden Hadi el-Amari'nin Fetih ittifakının seçimde 47 sandalyeyle ikinci olduğu söyleniyor. Başbakan Haydar İbadi'nin koalisyonu ise 42 sandalye ile üçüncü olabilir.
Katılımın yüzde 44'te kalması nedeniyle meşruiyet eleştirilerine yol açan seçimden sonra ortaya çıkan sonuçlar yaklaşık 20 koalisyon senaryosunu gündeme getiriyor. 90 gün içinde hükümetin kurulup kurulamayacağı merak konusu.
İBADI'DEN 'KERKÜK'TE YENIDEN SAYIM' TALIMATI
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı verdiği belirtildi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Başbakan, Kerkük'te seçimlere şaibe karıştığı kanaatinde olduğunu söyledi" dedi. Salihi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ile de görüşeceğini ve Türkmenlerin maruz kaldığı seçim usulsüzlüklerini ele alacaklarını söyledi. Maliki'nin başında bulunduğu Irak İslami Dava Partisi'ne bağlı memurların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nde görevli olduğu biliniyor.
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