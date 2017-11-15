Irak'ta 13 köy terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Enbar'ın batısındaki El-Cezire kurtarma operasyonları kapsamında üç gün içinde 3'ü intihar eylemcisi 48 DEAŞ'lı terörist öldürüldü ve 6 bombalı araç imha edildi." denildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, operasyonlar kapsamında 13 köyün kurtarıldığı belirtilirken, Suriye sınırında yer alan ve Irak'ta DEAŞ'ın elindeki son kasaba olarak bilinen Rava geri alınıncaya kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

deaş

irak

Terör örgütü