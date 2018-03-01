Bağdat 'Terörle Mücadele' mahkemesi, Irak güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl terör örgütü DAEŞ'e yönelik Musul ve Telafer kentlerine düzenlediği operasyonlar sonrası ele geçirdiği ve kocaları tarafından DAEŞ'e katıldıkları öne sürülen 300 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadını yargı önüne çıkardı.

HABERTURK.COM Ankara'dan Çetiner Çetin'in haberine göre, ilk iki mahkemede 15 Türk vatandaşı kadın hakkında idam hükmü verilirken, 10 kadın hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ceza verildiği kaydedildi. Ancak, 300 kadınla birlikte ele geçirilen 500'den fazla çocuğun akıbeti henüz belli değil.

Bağdat mahkemesi geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları iddia edilen 10 kadın için müebbet hapis kararı çıkardı. 24 saat ara ile aynı mahkeme ikinci grupta yer alan 15 kadın hakkında terör örgütü DEAŞ'A mensup olma suçundan dolayı idam hükmü çıkarttı. Bağdat Terörle Mücadele Mahkemesi'nde örgüte mensup olmak ve örgüt savaşçılarıyla evli olmakla suçlanan 300 Türk vatandaşı toplam 509 kadının yargılanmasına devam edileceği belirtildi.



BAĞDAT'A HEYET GİDECEK

Öte yandan Iraklı yargı makamları içinde iki ayrı görüş oluştuğu belirtildi. Yüksek yargı makamlarından biri çocukların Türk makamlar aracılığı Türkiye'deki yakınlarına iadesini isterken yargı üzerinde etkin Şii çevreler ve Bağdat Barolar Birliği'nin ise "Çocuk savaşçılar" hukukunun uygulanmasını istediği kaydedildi. Bu durumda çocukların da tutuklanması söz konusu.

Edinilen bilgiye göre henüz Türk yetkililerle 'Türk' vatandaşı oldukları belirtilen şahıslar hususunda temasa geçilmedi. Türkiye'den bir heyetin Iraklı makamlarla konuyu görüşmek üzere bir heyetin Ankara'dan Bağdat'a gideceği öğrenildi.



TEMYİZ YOLU AÇIK

Irak Adalet Bakanlığı kaynakları, Gazete Habertürk'e yaptıkları değerlendirmede, 300 kadının tamamının Musul ve Telafer bölgelerinde ele geçirildiklerini, güvenlik birimleri tarafından alınan ilk ifadelerinin ardından, Bağdat terör savcıları tarafından ilk sorgulamalarının yapıldığını ifade etti. Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdüssettar Bayrakdar, bu kararların Terörle Mücadele Kanununun 4'üncü maddesinin 1'inci bendi uyarınca alındığını ifade ederken, yargı kaynakları bu kararların nihai olmadığını ve temyiz yolunun açık olduğunu söyledi.



SAVAŞ SUÇLUSU-ÖRGÜT MENSUBU EŞİ AYRIMI

Dikkat çekici bir başka nokta ise, yargı süreci başlatılan 300 Türk vatandaşı kadının çocuklarının Irak Adalet Bakanlığı'nın verdiği rakamlarda yer almaması. Güvenlik makamları, toplam 509 kadının terör örgütüne mensup olmakla suçlandığına, bunlardan 300'ünün Türk olduğuna ve çocuklarla birlikte toplam 813 tutuklu olduğuna işaret ediyor. Türkiye'nin Irak yargısından Irak topraklarında "DEAŞ" örgütüyle birlikte savaşmak suretiyle suç işleyen kadın savaşçılar ile örgüt unsurlarının eşleri olmaktan ibaret olanlar arasında ayrım gözetmesini talep etmesi bekleniyor.



İDAM CEZASI YENİ DEĞİL

Irak'ta DEAŞ terör örgütüne mensup olmakla suçlananların davaları oldukça çeşitlilik gösteriyor. Irak mahkemesi, geçtiğimiz ocak ayının ikinci yarısında Fas asıllı bir Alman kadına örgüt mensubu olduğu kanaatine vararak idam cezası verdi. Geçen yıl ise aynı suçlamayla Rus bir savaşçıya idam cezası verildi.

Bağdat, 2017 yılının aralık ayında, uluslararası eleştirilere ve insan hakları kuruluşlarının taleplerine rağmen aralarında İsveç uyruklu birinin de olduğu 38 kişi hakkında idam cezası vermişti.

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