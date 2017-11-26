Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğunu belirtti. Güner, mücevher sektöründeki 10 aylık ihracat rakamlarının geçen yılın yüzde 50 üzerinde bulunduğunu ve Irak'ta yaşanan sorunlar olmasaydı yılın tamamını yüzde 70 yükselişle kapatmayı düşündüklerini ifade etti.



Güner, tüm Orta Doğu müşterisini Türkiye'ye kaydırmak istediklerini dile getirerek, "Dubai'ye yüzde 5 vergi geldi. Ayrıca yüzde 5 daha KDV gelecek. Dubai'nin yüzde 5 vergisi firmaların Türkiye'ye gelmesine neden oldu. Böylece merkez yerine Dubai'yi değil Türkiye'yi kabul edecekler. Şu anda 150'ye yakın şirket geldi. Daha da gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.



IRAK'TA 40-50 TON ALTIN BİRİKTİ



Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğuna dikkati çeken Güner, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi 15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz. Irak'ta 40-50 ton altın birikti" bilgisini verdi.



Güner, Irak'taki sorunların sektörü oldukça etkilediğine işaret ederek, "Yalnız Irak olarak düşünmeyin. Erbil'e mal gittiği zaman, oradan Basra Körfezi'ne, Bağdat'a gidiyordu. Gürcistan, İran da gelip alışveriş yapıyordu. Bu ülkelerin alışveriş yaptığı Türkiye'nin oluşturduğu bu merkezi yeniden kazanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"MÜCEVHER İHRACATINDA 350 MİLYON DOLARLIK KAYIP YAŞANDI"



Ayhan Güner, ihracatın artmasında alım heyetlerinin de etkili olduğuna değinerek, "15 Temmuz'dan sonra düzenlediğimiz fuara binden fazla alıcı getirdik. Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ihracatımız arttı. Bundan 5 sene önce kimse üretim merkezi olduğumuzu bilmiyordu. Hindistan'dan sonra en çok üretim kapasitesine sahip 2. ülke olan Türkiye'yi artık herkes üretim merkezi olarak kabul etti" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'ya yapılan mücevher ihracatında 300-350 milyon dolarlık kayıp yaşandığına işaret eden Güner, "Sektörün beklentisi, turizm yörelerindeki mücevher dükkanlarının geri kazanılması için bir kurulun toplanıp turizm yörelerinde mücevher dükkanlarının neden kapandığıyla ilgili bir çalışma yapılması" dedi.



"TURİSTİN HARCAMASINI EN ÇOK ARTIRAN MÜCEVHER SEKTÖRÜ"



Güner, turizm yöresinde mücevher satılmasının gizli ihracat olduğunu ve bu durumun piyasayı canlı tuttuğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turistin harcamasını en çok artıran mücevher sektörü. Turizm yörelerinde 3-4 bine yakın mücevher dükkanı kapandığı için turist harcamasının ortalaması düştü. 10 sene önceki kredi kartlarına baksınlar, mücevher sektörü yurt dışına kaç paralık mücevher satmış, şimdi baksınlar bir de... Bu sistemi bir yerden başlayıp tekrar düzeltmemiz lazım.



Türkiye'deki bu komisyon işlerini halletmemiz lazım. Çünkü yüzde 40-50 komisyonlar sektörü bu duruma getirdi."



Türkiye'de 4 bin civarı dükkanın kapandığı öngörüsünde bulunan Güner, "Bu dükkanlar en az 1'er milyon ciro yapsa, 4 milyar dolar yapar. En az bin tane halı dükkanının kapandığını düşünün, onların ciroları bizimkinin 3 misli. Bence, sektörün 2-2,5 milyar dolar kaybı var. Türkiye'de halıdan çok kuyum dükkanı kapandı. Tatile gelen bir turiste 30 binden 100 bin dolara kadar mücevher satıyoruz. Bu komple otele bıraktığı paradan daha kıymetli" ifadelerini kullandı.

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