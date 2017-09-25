Irak'ta 42 kişi asılarak öldürüldü!

Bağdat yönetimi, bugün teröristlikle suçladığı 42 tutukluyu astı. 11 gün önceki intihar saldırılarında ölenlerin aileleri, infaz törenini izlemek için çağrıldı.

Irak, bugün 42 kişiyi astı. Irak Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; güvenlik güçlerini öldürmekten, bomba yüklü araç saldırısı düzenlemeye kadar pek çok suçtan yargılanan 42 kişi, Nasıriye’deki hapishanede asılarak öldürüldü.

İnfaz törenini izleyenlerden Fadhil Abdül Emir, “İki kardeşimi intihar saldırılarında kaybetmenin getirdiği bütün acılara rağmen, teröristleri ipten sallanır halde görünce rahatladım” dedi.

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