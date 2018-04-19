Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Emniyet Basın Merkezi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı güçler ile polislerin, Salahaddin'in merkezi Tikrit'te hava kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde 6 DEAŞ militanının öldüğünü duyurdu.

AA'nın haberine göre, Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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