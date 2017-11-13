Son dakika... İran ve Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem! SON DEPREMLER

Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Irak'taki deprem Güneydoğu'daki illerde de hissedildi. Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem, Türkiye'den de hissedildi.

ISNA haber ajansının aktardığına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısının İran'da 407'e ulaşırken, yaralananların sayısının ise 5900'ü geçtiği açıklandı. Kuzey Irak'ta da ise 7 kişi hayatını kaybetti, 200'ün üstünde yaralı var. İran'da 3 gün yas ilan edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Reuters'ın haberine göre İran, depremden zarar gören bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdığını açıkladı

TÜRK KIZILAYI BAŞKANI KINIK: 10 AFET MÜDAHALE ARACIYLA SÜLEYMANİYE YOLUNDAYIZ

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "33 TIR insani yardım Süleymaniye yolunda. 10 afet müdahale aracıyla birlikte yoldayız. Özellikler etkinin İran tarafında olumsuz olduğunu gördük. Şehir merkezinde çok fazla yıkım yoktu ama kırsalda var. Hasar fazla, insanlar evlerine giremiyor. AFAD ekiplerimizin de TIR'ları var. 3 bin çadırımız, AFAD'dan da 2 bin çadır geldi. 14 bin yatak, 3 bin ısıtıcı, gıda ve temizlik malzemeleri götürüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'den giden yardım uçağı, Süleymaniye'ye indi" ifadelerini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırması (USGS), depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe olduğunu açıkladı.

Halepçe, Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye'nin 61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 km kuzeydoğusunda yer alıyor.

İran Sağlık Dairesi, yaralılar için vatandaşlardan kan bağışı yapmasını istedi.

İRAN VE IRAK SALLANMAYA DEVAM EDİYOR!

21.18'deki 7.3'lük depremin ardından saat 00.33'te 4.8'lik bir deprem meydana geldi. 00.33'te İran-Irak sınırında meydana gelen depremin ardından Irak'ta saat 01:31'de, yerin 32.2 KM altında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:37'de Irak'ta yerin 5.0 KM derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ardından 03:20'de İran'da 4.8'lik bir artçı deprem daha meydana geldi. Öte yandan saat 12:19'da İran'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

2003 yılında, İran'ın güneydoğusundaki Bem şehrinde meydana gelen depremde 26 bin kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da hayatını kaybedenlerin çoğunun Kirmanşah Eyaletindeki Serpol Zehab şehrinde olduğu açıklandı.

DEPREM BİR GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

TÜRK KIZILAYI İLK ULAŞAN YARDIM EKİBİ OLDU

Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Türk Kızılayı, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İlçede, deprem sebebiyle onlarca ev hasar görürken, birkaç bina da yıkıldı. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan Türk Kızılayına bağlı öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

IKBY'DEN KIZILAYA TEŞEKKÜR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ilk ulaşan ekip olan Türk Kızılayına teşekkür etti.

IKBY hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AFAD ve Kızılayına, yardıma hazır olduklarını beyan ettikleri için özel teşekkürlerimi sunuyorum, müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, depremin ardından bölgeye insani yardımlarını ulaştıran Türkiye'ye teşekkür etti.

IKBY Başbakanı Barzani, Erbil'de basın toplantısı düzenledi. Bağdat ile aralarındaki anlaşmazlıklara değinen Barzani, anayasaya dayalı ciddi bir diyalogdan yana olduklarını vurgulayarak Bağdat'tan bu yönde herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

HASAR GÖREN BİNALAR TESPİT EDİLECEK

Türk Kızılayı Operasyon ve Lojistik Sorumlusu Oğuzhan Demir, ekip olarak öncelikle insanların durumunu ve hasar gören binaları tespit edeceklerini ardından teyakkuzda bekleyen ekiplerden destek isteyeceklerini söyledi.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ DAĞITILACAK

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeye intikal eden ilk yardım kuruluşu olarak buradaki hasar tespitine başladık, insanlarla görüşüyoruz. Beraberimizde getirdiğimiz bir tır gıda, uyku tulumu ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini dağıtacağız. Çok şükür depremin şiddetinden ötürü korkulduğu kadar bir hasar olmadığını gördük. Her duruma karşı hem Irak'ta hem de Türkiye'de hazır bekleyen ekiplerimiz ve yardım malzememiz var, gerektiği takdirde intikal ettireceğiz."

Öte yandan, Derbendihan ilçesinde yaşayan Taha Salih Muhammed, depremde iki katlı evinin yıkıldığını belirterek, "Evde beş kişi yaşıyorduk. Deprem sırasında panikle dışarı kaçıp canımızı kurtardık." dedi.

Muhammed "Çok şükür ölü ve yaralımız yok kendimizi dışarı attıktan saniyeler sonra da evimiz çöktü. Şimdilik eşim ve çocuklarımla beraber komşularımızda kalıyoruz" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yardım uçağı da Süleymaniye'ye gittiği açıklandı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM TÜRKİYE'DE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bütün varlığıyla depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır" ifadelerini kullanırken, "Allah'tan dileğimiz daha fazla can kayıplarının yaşanmamasıdır. Bu büyük acıyı yaşayan kardeş Irak halkına ve yönetimine ve Kuzey Irak yönetimine derin üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Başbakanlıktan, Irak'taki deprem sonrası Türk Kızılayı'nın bölgedeki depoları vasıtasıyla yardıma başladığı, AFAD ve UMKE arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerinin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildiği bildirildi.

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) November 12, 2017

"Deprem acısını yaşayan kardeş Irak halkının ihtiyaç duyacağı tıbbi ve gıda yardımı başta olmak üzere bütün talepleri için Türkiye harekete geçmiş, ilk yardım konvoyunu yola çıkarmıştır."

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE, YARDIM ELİNİ UZATMAYA HAZIRDIR

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 13, 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"İran'ın Kirmanşah Eyaleti'nin de dün gece meydana gelen şiddetli depremden etkilendiğini üzüntüyle öğrendim. Türkiye, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kuzey Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "Irak tarafı için yardım konusunda harekete geçtik, Irak'tan beklediğimiz süre içinde yardım talebi gelmedi. İran'dan da bir talep gelmedi. Biz üzerimize düşeni yapmak için hazırız. Adana ve Mersin şehir hastanelerimiz teyakkuza geçirildi." dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkının, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece meydana gelen Irak merkezli şiddetli depremden, İran'ın Irak sınırında bulunan Kirmanşah Eyaleti'nin de ciddi biçimde etkilendiği, deprem sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralı bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Deprem acısını birçok kez yaşamış olan Türk halkı, İran ve Irak halklarıyla dayanışma içindedir. Ülkemiz, dost ve kardeş İran halkına, ihtiyaç duyulduğu takdirde Kızılay ve AFAD'la yardım elini uzatmaya hazırdır. Deprem nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AFAD SÜLEYMANİYE'YE HAREKET ETTİ

Irak'taki 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla arama kurtarma ve medikal müdahale birimlerinden oluşturulan ekip, askeri kargo uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, 60 çadır, 320 battaniye, 2 araç ve 25 personelle deprem bölgesine hareket edeceklerini belirterek, havaalanı koşullarının uygun olması durumunda Süleymaniye Havaalanı'na inmeyi planladıklarını söyledi.

DERBENDİHAN BARAJI TEHLİKEDE

Depremin ardından Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid ise barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Komşumuz Irak'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

— Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) November 12, 2017

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hakan Çavuşoğlu, Irak'taki depreme ilişkin, "TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsani yardım icin acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Koordinatörlüğü vasıtasıyla Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İnsani yardım icin acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

— Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) November 12, 2017

Çavuşoğlu, Irak'ta yaşanan depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Deprem dolayısıyla Iraklılara geçmiş olsun dilekleri ileten Çavuşoğlu, "Koordinatörümüz orada görevi başında. TİKA Bağdat Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsani yardım icin acil ne gerekiyorsa yerine getirmek üzere hazırlıklarımız tamamlanıyor. İhtiyaçların yerinde tespiti ve işbirliği için çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.





Irak'ta deprem! Olay yerinden görüntüler





















































































Irak'ta deprem! Olay yerinden görüntüler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye İl Sağlık Müdürü Mirhan Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, depremde Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi öldü, 50 kişinin yaralandığını ifade etti.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde olduğu gibi Hakkari il genelinde de hissedildi. Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar ise depremin şiddeti ile birlikte evlerini terk ederek dışarı çıktılar.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

— Turkey in Iraq (@TCBagdatBE) November 12, 2017

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.

ÜLKE GENELİNDE SELA OKUNDU

Öte yandan, Bağdat, Kerkük ve kuzey illerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Türk Kızılatı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgeye sevkiyatların devam ettiğini açıkladı

— Dr Kerem Kınık (@drkerem) November 12, 2017

CELAL ŞENGÖR İRAN DEPREMİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, "Bu Anadolu. Van'dan bahsettin. Van Gölü'nü de yerleştirelim. Türkiye'nin Güneyi'nden geçen bir hat var. Bu hat boyunca Arabistan Türkiye'ye doğru geliyor. 1,6 santimetre hızla yaklaşıyor. Lice depremini hatırlayalım. Burada bidirme depremleri oluyor. Anadolu Arabistan'ın üzerine bindiriyor. Arabistan biraz daha sıkıştırdı Türkiye'yi. Burası yumuşak bir yer. Türkiye Batı'ya atılıyor. Erzincan'ın doğusu. Bunun bir de İstanbul'da olduğunu düşün. İstanbul'da en büyük 7,6 bekliyoruz. Burası 7,3 oldu. Burada olan bu kadar büyük deprem hissedilir" dedi.

DEPREMİN ETKİ HARİTASI İSE ŞÖYLE

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tüm birimlerimiz yardım için harekete geçti" dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 12, 2017

Afad Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'de herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

"DEPREMLE İLGİLİ ÜLKEMİZE GELEN OLUMSUZ BİR BİLGİ YOK"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, Bir grup arkadaşımız Erbil'den, bir grup arkadaşımız da Türkiye'den bölgeye doğru hareket etti. Yaşanan depremle alakalı ülkemizden gelen olumsuz bir bilgi henüz yok ancak bu konuda AFAD'ı dinlememiz gerekiyor.

— Türk Kızılayı (@TurkKizilayi) November 12, 2017

ÇOK SAYIDA ÇADIR VE BATTANİYE GÖNDERİLDİ

Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından çadır, battaniye ve mobil mutfak bölgeye gönderildi.

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti. Muş’un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak’a gönderilmek üzere ilk etapta 2000 adet çadır TIR’lara yüklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak’taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, “Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları TIR’lara yüklemeye başladık. İlk etapta iki bin çadır göndereceğiz” dedi.

Öte yandan, Adana'dan bölgeye 10 TIR yardım malzemesi gönderildi. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinden 560 çadır, 2 bin yatak, bin battaniye ve bin 100 ısıtıcı, bölgeye ulaştırılmak üzere TIR'lara yüklendi. TIR'lar, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 30 personelinden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na hareket etti.

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'taki deprem sonrası Muş’tan bin çadır ve Diyarbakır’dan 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini, Türk Kızılayı'nın da 3 bin çadır ve 3 bin battaniye ile bir yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere gönderdiğini bildirdi.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 12, 2017

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 12, 2017

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) November 12, 2017

DEPREM BATMAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.3’lik deprem Batman’da da hissedildi.

Akşam saat 21.20 sıralarında Irak’ta meydana gelen 7.3’lik deprem Batman’da vatandaşları sokağa döktü. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber evlerinden çıkarak parklara akın etti. Soğuk havada sokaklarda bekleyen vatandaşlar battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Deprem anında evde oturan Murat Düz, oturduğu sırada sallandığını ama alt katta olduğu için fazla hissetmediğini her ihtimale karşı sokağa çıktıklarını söyledi.

DÜNYANIN EN ŞİDDETLİ VE YIKICI DEPREMLERİ

Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen deprem, dünya tarihinde bugüne kadarki kaydedilen en şiddetli deprem olarak biliniyor. 9,5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık bin kilometrelik bir alanda hissedildi. Depremde bin 655 kişi hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Deprem Şili'de ise 550 milyon dolarlık hasara neden oldu. Öte yandan, ülkenin güneyinde bulunan Puyehue Yanardağı da depremden etkilenirken sarsıntı sonrası yanardağ haftalarca aktif kaldı.

EN ŞİDDETLİ DEPREM 3 DAKİKA SÜRDÜ

Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

2004 YILINDA EN UZUN SÜREN DEPREM MEYDANA GELDİ

Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana gelen deprem ise bugüne kadarki en uzun süren deprem olarak biliniyor. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü. Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yüksekliğindeki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika’nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi. Öte yandan yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER

Dünyanın aktif deprem kuşaklarından Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de de yıkıcı depremler yaşandı. Bunlardan en büyüğü, 26 Aralık 1939'da Erzincan'da meydana geldi. 7,8 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki bir diğer yıkıcı büyük deprem, 17 Ağustos 1999'da yaşandı. Ülkenin kuzeybatısında etkili olan 7,6 şiddetindeki deprem, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova şehirlerinde büyük yıkımlara neden oldu.

Depremde 17 binden fazla insan hayatını kaybederken, 500 bin kişi evsiz kaldı.

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