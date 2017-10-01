Irak'ta eylül ayı bilançosu: 203 ölü

BM Irak Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ta eylül ayı içinde yaşanan şiddet olaylarında 203 sivilin hayatını kaybettiği, 389 sivilin yaralandığı" belirtildi.

Söz konusu Iraklıların, ülkede geçen ay meydana gelen terör ve şiddet olayları ile silahlı çatışmaların kurbanı olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitiren sivillerden "10'unun yabancı uyruklu" olduğuna işaret edilen BM açıklamasında, geçen ayki şiddet olaylarında en fazla ölü ve yaralının başkent Bağdat'ta olduğu aktarıldı.