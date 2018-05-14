Irak'ta gayrı resmi seçim sonucu: Başbakan İbadi önde, dört Kürt partisi seçimin tekrarını talep etti

Irak'ta dün düzenlenen genel seçimde kullanılan oylar sayılmaya devam ederken Reuters'a bilgi veren bir Yüksek Seçim Komisyonu üyesi ve bir güvenlik yetkilisi, Başbakan Haydar İbadi'nin partisinin en fazla oyu aldığını, Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın ittifakının da ikinci sırada olduğunu söyledi.
IŞİD'in Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından düzenlenen ilk seçimde katılım oranı yüzde 44,52'de kaldı. Yüksek Seçim Komisyonu'nun oyların yüzde 92'si sayılmışken açıkladığı bu oran, önceki seçimin çok gerisinde kaldı.
Hem ABD'nin hem İran'ın desteğini alabilen İbadi'nin rakibi olan ve 2003-11 arasında ABD işgaline karşı bir isyan örgütleyen Sadr, ülkeyi İran'la yakınlaştırmak istiyor.
Reuters'ın derlediği seçim sonuçlarına göre Sadr'ın desteği ülkenin güneyinde, yoksullar ve gençler arasında daha yoğun.
Sadr seçime 2016'daki yolsuzluk karşıtı protestolara destek veren komünistler ve seküler bağımsız siyasetçilerle ittifak yaparak girmişti.
Ülkenin önemli bir kısmının IŞİD tarafından işgal edilmesinin ardından dört yıl önce göreve başlayan İbadi ise IŞİD karşıtı mücadelede hem ABD'nin hem İran'ın desteğini almıştı.
İngiltere'de mühendislik eğitimi alan İbadi, göreve başladığında "karizması olmadığı" için eleştirilse de IŞİD karşısında kazanılan zafer ve yolsuzluk karşıtı politikaları ülkedeki popülerliğini artırdı.
Ancak İbadi'nin kazandığı sandalye sayısı ülkeyi tek başına yönetmesine yeterli gözükmüyor. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından İbadi'nin koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki dört Kürt parti ise seçimin tekrarını istedi.
BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Goran Hareketi, Demokrasi ve Adalet Koalisyonu, Kürdistan İslami Birliği ve Kürdistan İslami Grubu, Talabani ailesinin etkili olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) seçim usulsüzlüğü yapmakla suçladı.
Ortak açıklamada Süleymaniye ve Kerkük'te elektronik oy kullanımı sürecinde hile yapıldığı öne sürüldü.
Irak Kürdistanı'nda iktidarla bulunan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) de KYB'yi usulsüzlükle suçladı ve oyların tekrardan sayılmasını talep etti.
KYB sözcüsü Saadi Ahmet Pira ise Erbil'de düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları reddetti.
Dört partinin ortak açıklamasının ardından KYB destekçisi bir grup, Süleymaniye'deki Goran Hareketi merkezine silahlarla saldırdı.
NRT kanalına konuşan Süleymaniye Acil Hastanesi Direktörü Umed Muhammad, 10 kişinin kurşun yaralarıyla hastanelerine kaldırıldığını söyledi.
Irak anayasasına göre hükümetin kurulması 90 günlük bir sürece yayılıyor.
Bunun için önce Pazartesi günü Yüksek Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları yayınlaması beklenecek.
Devlet Başkanı Fuad Masum, 15 gün içinde parlamentoyu ilk oturumunu yapmaya davet edecek.
Bu oturumda meclis başkanı ve iki vekili seçilecek.
İlk oturumun ardından 30 gün içinde yeni devlet başkanı da parlamento tarafından seçilecek.
Yeni cumhurbaşkanı 15 gün içinde parlamentoda en fazla vekile sahip partiye hükümeti kurma görevi verecek.
Başbakan adayının bir kabine oluşturması ve parlamentodan onay alması için önünde 30 günü bulunacak.
Kabinenin belirlenmesinin ardından parlamento hem hükümet programını hem de tek tek bakanları oylayacak. Bakanları göreve başlayabilmesi için parlamentodaki vekillerin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor.
Eğer parlamento kabineyi onaylamazsa cumhurbaşkanı 15 gün içinde başka bir siyasi grubun liderine hükümeti kurma görevi verecek.
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