AA'nın haberine göre, Irak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güney ve batı iller başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası dolayısıyla görüş mesafesi bin metrenin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle Bağdat'ta esnafın kepenkleri indirdiği duyurulan açıklamada, kum fırtınasının gece boyu devam etmesi ve gündüz havanın yavaş yavaş normale dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Bazı yerel medya kuruluşlarında ise kum fırtınası nedeniyle El-Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesindeki bazı vatandaşların boğulma tehlikesi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

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