Irak'ta Kürt muhaliflerin kalesinde bağımsızlık referandumu mitingi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti ve Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) kalelelerinden Erbil'de güçlü bir referandum havası var.
Pazartesi günkü referandum öncesi kentin dört bir yanı, bayraklarla ve pankartlarla donatılmış durumda.
Üzerlerinde küçük Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) bayrakları taşıyan arabalar akşamları konvoylar oluşturup kornalar eşliğinde kenti turluyor.
Referandum karşısında, içinde fikir ayrılığı doğan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile referandumun yapılış şekli ve meclisin kapalı olması nedeniyle referanduma karşı çıkan Goran'ın (Değişim Hareketi) kalesi Süleymaniye'de ise Erbil'deki hava yok.
Başkentten farklı olarak sokaklarında KDP'li IKYB Başkanı Mesud Barzani'nin değil KYB lideri Celal Talabani figürünün baskın olduğu kent, işadamı Şahsuvar Abdülvahid Kadir'in küçük 'Şimdilik Hayır' kampanyasına da ev sahipliği yapıyor.
Ancak Süleymaniye Stadyumu'nda düzenlenen referandum mitingi kent merkezindeki havayı birkaç saatliğine değiştiriyor.
Barzani protestolarında gözaltılar
Kentte erken saatlerde, uzun süredir Süleymaniye'ye gitmemiş olan Barzani'ye yönelik küçük protesto girişimleri yaşanıyor, gözaltına alınanlar oluyor.
Diğer yandan kente girişinde Barzani'yi destekçileri yollara dizilerek karşılıyor. Çevre yerleşim birimlerinden de konvoylarla şehre gelenlere var.
Miting son derece coşkulu. Özellikle Başkan Barzani'nin konuşmasına ilgi yüksek.
Vuvuzelaların sesleri, sloganlara karışıyor.
Katılımcılar stadyum üzerinde IKYB bayraklarıyla uçan helikopterleri çığlıklarla, alkışlarla selamlıyor.
Birçok kişi, tarihi bulduğu mitingde bol bol selfie çekiyor, fotoğraf çektiriyor.
Konuştuklarımızın çoğu KDP destekçisi.
'Topraklarımız uğruna çok şehit verdik'
Birçok kişi özellikle Saddam Hüseyin yönetimi dönemindeki çatışmalarda ölen silahlı Kürt güçlerini anıyor ve bu bedelin karşılığının bağımsızlık olması gerektiğini söylüyor.
Bir genç kadın, "Bütün Kürtlerin 25 Eylül'de sandık başına gitmesini ve referanduma katılmasını diliyorum çünkü biz topraklarımız uğruna çok şehit verdik ve bu şehitlerimizin kanları boşuna gitmesin. Irak'a ve bütün dünyaya da şunu ispatlayalım: Biz kimsenin altına yaşamak istemiyoruz" diye konuşuyor.
Bir adam, "Ne zamana kadar biz Arapların ve diğerlerinin altında ne zamana kadar yaşayacağız?" dedikten sonra ekliyor:
"Yeter bu kadar".
Çevresindekiler de bağırmaya başlıyor:
"Yeter bu kadar".
Bir genç adam, babasını çatışmalarda kaybettiğini söylüyor ve devam ediyor:
"Ben bir şehit çocuğu olarak Kürdistan devletinin kurulması için burada hazır bulunuyorum. Süleymaniye halkına göstermiş olduğu ilgi ve katılımdan dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Referandumda 'Evet' oyu vermek bizim için kader niteliği taşımaktadır."
'Farsların ve Arapların baskısı altında yaşamayı reddediyoruz'
Yine başka bir genç adam da babasını kaybettiğini belirtiyor:
"Ben şehit çocuğumuyum. Biz Farsların ve Arapların baskısı altında yaşamayı reddediyoruz. Kendimiz için bir devlet, bağımsızlık istiyorum."
Bir diğer bir adam ise dünya ülkelerinin IŞİD'le mücadelesinde peşmergeyi övdüğünü, şimdi bu övgülere sahip çıkmalarını dilediğini belirtiyor.
Miting kalabalığı sağda solda patlatılan hava fişekler eşliğinde dağılıyor.
Kimileri kente karışıyor, kimileri ise araçlarına geçiyor.
Akşam saatlerinde kent, yine Erbil'den farklı havasına dönüyor.
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