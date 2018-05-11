Şii Lider Mukteda el-Sadır’a bağlı olan Saraya el-Selam gücü basın ofisi, Selahattin iline bağlı Beled ilçesi yakınlarında oy kullanma merkezileri ile bölgede bulunan Seyit Muhammed’in türbesine saldırı planı hazırlayan 6 DEAŞ intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre, Irak genelinde yarın yapılması planlan milletvekili seçimleri öncesi terör örgütü DEAŞ seçim merkezileri, seçmenleri ve adayları öldürmekle tehdit etmişti.

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