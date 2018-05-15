Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, genel seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları protestoları talepleri yerine getirilmediği takdirde sivil itaatsizliğe dönüştürebilecekleri uyarısında bulundu.

Irak Seçim Komiserliği Kerkük bürosu önünde Türkmenler tarafından düzenlenen gösteride konuşan Türkmen Milliyetçiler Hareketi Başkanı Abbas Beyatlı, ''Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde Türkmenler olarak sivil itaatsizliğe başlayacağız.'' ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarını tanımayacaklarını belirten Beyatlı, ''Şaibeli seçimle ilgili soruşturma ve incelemenin başlatılmasını istiyoruz. Soruşturma yapılmazsa ve oy pusulaları elle sayılmazsa çıkacak seçim sonuçlarını tanımayacağız.'' dedi.

Yapılan tüm ihlallere ilişkin şikayetlerini ilgili her yere bildirdiklerine dikkati çeken Kerkük Türkmen Cephesi listesi adayı Ammar Kahya da şunları kaydetti:

''Genel seçime hile ve şaibenin karıştığına ilişkin Birleşmiş Milletler Irak temsilciliğine şikayetimizi ilettik. Bir tek bununla yetinmeyerek şikayetlerimizi Irak Federal Mahkemesi, Irak İnsan Hakları Merkezi ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna sunduk."

Irak Seçim Komiserliği Kerkük bürosunun çok sayıda ihlallere göz yumduğunu ifade eden Kahya, ''Büro, daha önce vefat edenlerin ve mahkumların adına oy kullanımına göz yumdu. Komiserliğe ait gözlemciler şaibelere dair tutanak tutmadı. Bu seçimdeki hile ve şaibeler Irak tarihinde ilk kez görüldü." diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.





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