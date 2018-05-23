Irak'taki DEAŞ davalarında 10 dakikada idam!

Irak'ta terör örgütü DEAŞ mensuplarının eşlerinin idamla yargılanmaları devam ediyor.

Konuyu gündemine alan, İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, mahkemeler kendileri de DEAŞ sempatizanı olan hatta bazı eylemlerde ellerine silah da almış olan kadınları hızla idam cezalarına çarptırarak infaz ediyor.

Gazetenin haberinde bir DEAŞ mensubunun eşi olan kadınlara idam kararının sadece 10 dakika süren duruşma sonucunda verildiği yazıldı. Şimdiye kadar idam edilen DEAŞ mensubu kadın sayısının ise 40'a ulaştığı belirtildi.

Gazete kadınların birçoğunun Avrupa ve Orta Asya'dan gelen yabancı kadınlar olduğunu ve beraberinde çocuklarının da olduğunu yazdı.

16'SI TÜRK

Şubat ayında Bağdat'ta bir mahkeme, Türk uyruklu 16 kadını, DEAŞ örgütüne katılma suçundan idama mahkum etmişti.



Bağdat'takı merkez ceza mahkemesi yargıcı Abdül Settar el Birkdar, "Sanıkların DEAŞ unsurlarıyla evlendıklerini ve örgüt üyelerine lojistik destek ve terör eylemlerinde yardım sağladıklarını itiraf ettiklerini" söyledi.

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