Irak'taki depremin ardından ırkçı paylaşım yapan hastane çalışanı açığa alındı

Irak'ın kuzeyinde, merkez üssü Halepçe olarak açıklanan 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından, özel bir hastane çalışanının sosyal medyadan yaptığı ırkçı paylaşım büyük tepki çekmişti.

Acıbadem Hastane Grubu'ndan yapılan açıklamada, çalışanın açığa alındığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

irak

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