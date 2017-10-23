Irak Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Şii milis gücü Haşdi Şabi ile ilgili sözlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, Tillerson'un sözleri için 'içişlere müdahale' yorumu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyareti sırasında İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

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