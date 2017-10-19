Irak'tan Barzani'nin yardımcısına tutuklama kararı!

Reuters'in haberine göre Irak Mahkemesi, IKBY Başkanı Barzani'nin yardımcısı ve KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul'un "Kerkük'teki Irak ordusuna işgal güçleri" dediği için tutuklanması kararını aldı.

Irak Yüksek Yargı Meclisi'nin Resul hakkında 7 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdusettar Bayraktar, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bayraktar açıklamada, Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin, Kerkük'te görev yapan polis ve ordu birliklerine "işgal güçleri" ifadesini kullanmasından dolayı Resul hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtti.

Sözcü Bayraktar, Resul'un bu sözlerinin Irak Silahlı Kuvvetlerine "hakaret içerdiği ve kışkırtmayı teşvik ettiğini" vurgulayarak, tutuklama kararının 226 sayılı ceza kanununa göre verildiğini kaydetti.

İBADİ'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

IKBY yönetimi, Irak Başbakanı İbadi'nin mevcut krizi çözmek için diyalog çağrısını olumlu karşıladıklarını açıkladı.